جنوب أفريقيا تستثمر مليار دولار في قطاع النفط بجنوب السودان

شهاب محمد - الخرطوم - نفط

الخليج 365 :

تعتزم جنوب أفريقيا استثمار مليار دولار في قطاع النفط بجنوب السودان، وتشمل هذه الاستثمارات أعمال الإنشاءات في مجال التكرير، بحسب ما صرح به وزيري الطاقة في البلدين أمس. وتهيمن الصين على قطاع النفط في جنوب السودان، ومن أبرز الشركات العاملة هناك الشركة القومية الصينية للبترول، بجانب الشركة الماليزية «بتروناس» والهندية للنفط والغاز. ووقع وزيرا الطاقة في جنوب أفريقيا وجنوب السودان مذكرة تفاهم ستمكن الدولة الأولى من لعب دور في استخراج النفط في الدولة الثانية، بحسب ما أضافه الوزيران في تصريحاتهما أمس.

وقال جيف راديبي، وزير الطاقة الجنوب أفريقي، إنه بعد اكتمال وحدة تكرير البترول التي تقوم بلاده بإنشائها، ستكون لديها قدرة إنتاجية بـ60 ألف برميل في اليوم.

وأوضح إيزكيل لول جاتكوث، وزير الطاقة في جنوب السودان، أن الاتفاق المبرم بين البلدين سيوفر مجالاً للتعاون في إنشاء أنبوب يخدم الحقول القائمة في جنوب البلاد. ويصدر جنوب السودان النفط الخام من خلال أنبوب يذهب إلى ميناء في السودان الشمالي، وتسعى لإيجاد أنبوب جديد، كما قال جاتكوث. وكان وزير النفط في جنوب السودان قد صرح هذا الشهر بأن شركة النفط الروسية «جازبروم» قد وقعت مذكرة تفاهم مع بلاده للتنقيب في 4 مناطق نفطية. وأبلغ جاتكوث «رويترز» بأن الذراع النفطية لـ«جـازبروم» الروسية العملاقة للغاز تنتظر مزيداً من المعلومات بشأن المناطق من وزارة النفط قبل أن تبدأ التنقيب