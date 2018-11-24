شركات روسية وتركية تشارك في ملتقى الإستثمار السابع بالبحر الأحمر

شهاب محمد - الخرطوم - البحرالاحمر الخليج 365 : كشفت ولاية البحر الاحمر عن إكتمال الترتيبات لعقد الملتقى الاستثمارى السابع على هامش مهرجان السياحة والتسوق رقم (12) بالولاية بمشاركة دولية ومحلية. وكشف أحمد محمد طاهر نائب مدير الاستثمار بالولاية لـــ(smc) أن الملتقى سينطلق فى مطلع شهر يناير المقبل بمشاركة عدد من الدول والشركات الإستثمارية التى وقعت اتفاقات مع الولاية فى جملة من المجالات والمشروعات، وتشمل تركيا وروسيا فضلا عن الصين و اندونسيا اللتين أبدتا اهتماماً بالاستثمار بالولاية . وقال طاهر إنه سيتم عرض الفرص الاستثمارية بالبحر الاحمر فى مجالات الزراعة و السياحة والاستثمار العقارى اضافة للمجالات الصناعية والمناطق الحرة.

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