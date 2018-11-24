كاس تصدر قرارًا بشأن طلبين لنادي المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - عاجل

الخليج 365 :

في تطورٍ جديد، أصدرت محكمة التحكيم الرياضية” كاس” قرارًا شطبت فيه الطلبين المعجلين المقدمين من نادي المريخ الخرطوم والمتعلقين بعدم إقامة قرعة الدوري الممتاز للموسم الانتقالي 2018/2019م، وإيقاف الموسم الكروي الانتقالي 2018/2019م،

ودفع نادي المريخ بشكوى إلى محكمة التحكيم الرياضية طاعنًا في قرار لجنة الاستئنافات بعد رفض شكواه ضد مريخ الفاشر.