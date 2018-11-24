بعد غلق الصناديق... الإمارات تعلق على الانتخابات البحرينية

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش إن "البحرين الشقيقة حكومة وشعبا تعزز نهجها الدستوري والمؤسسي عبر نجاح العملية الانتخابية". وأضاف على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" أن "نسبة المشاركة العالية والوعي الوطني بأهمية الاستقرار ورفض التدخل الخارجي يحصن البحرين ويعززها ونجاح البحرين نجاح لنا وللخليج العربي الذي نريده". وانتهى وقت التصويت للانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين مساء اليوم السبت. وقالت الحكومة إن 506 مرشحين يخوضون الانتخابات، مع مشاركة أكبر عدد من المرشحات. وتتوقع نسبة إقبال أكبر على التصويت مقارنة بعام 2014 حينما بلغت النسبة 53 في المئة عندما قاطعت جماعات المعارضة الانتخابات.

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