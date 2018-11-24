اليمن: تجدد المعارك بين القوات اليمنية و "أنصار الله"

القاهرة —سبوتنيك.وذكر مصدر عسكري في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك"، أن "معارك عنيفة تدور، اليوم السبت، بين القوات الحكومية ومسلحي "أنصار الله" جنوب غربي الكيلو 16 محطة عبدالله فاضل في الكيلو 14 شرق مدينة الحديدة، يشن خلالها طيران التحالف غارات على مواقع مسلحي الحوثيين".

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وأضاف المصدر أن مسلحي الحوثيين كثفوا، من جانبهم، القصف المدفعي على مواقع القوات المشتركة في منطقة المواجهات من مزارع محيطة بمنطقة الكيلو 16.

وتمثل مدينة الحديدة وميناؤها الشهير أهمية استراتيجية كبيرة لليمن، وكان التحالف العربي أعلن في 17 سبتمبر/أيلول الماضي استئناف عملياته للسيطرة عليها.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي؛ لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" الحوثيين في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.