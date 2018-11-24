البحرين تشكف عن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات

القاهرة —سبوتنيك. قال وزير العدل البحريني، خالد بن علي آل خليفة، إن نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية الجارية في المملكة اليوم، السبت، قد بلغت 67 بالمئة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن الوزير إشارته إلى "انتهاء الانتخابات والبدء فعليا في عمليات الفرز"، مضيفا أن "نسبة المشاركة في انتخابات البحرين بلغت 67% ".

ولفتت الوكالة إلى أن "جولة الإعادة (تجري) في 1 ديسمبر/كانون الأول".

وقالت الحكومة إن 506 مرشحين يخوضون الانتخابات، مع مشاركة أكبر عدد من المرشحات. وتتوقع نسبة إقبال أكبر على التصويت مقارنة بعام 2014 حينما بلغت النسبة 53 في المئة عندما قاطعت جماعات المعارضة الانتخابات.