القاهرة —سبوتنيك. قال وزير العدل البحريني، خالد بن علي آل خليفة، إن نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية الجارية في المملكة اليوم، السبت، قد بلغت 67 بالمئة.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن الوزير إشارته إلى "انتهاء الانتخابات والبدء فعليا في عمليات الفرز"، مضيفا أن "نسبة المشاركة في انتخابات البحرين بلغت 67% ".
ولفتت الوكالة إلى أن "جولة الإعادة (تجري) في 1 ديسمبر/كانون الأول".
وقالت الحكومة إن 506 مرشحين يخوضون الانتخابات، مع مشاركة أكبر عدد من المرشحات. وتتوقع نسبة إقبال أكبر على التصويت مقارنة بعام 2014 حينما بلغت النسبة 53 في المئة عندما قاطعت جماعات المعارضة الانتخابات.
شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تشكف عن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .