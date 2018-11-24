البرلمان العراقي يصوت الإثنين على منح الثقة لبقية أعضاء الحكومة

بغداد /علي جواد/ الخليج 365
حدّد البرلمان العراقي، السبت، جلسة الإثنين المقبل لاستكمال التصويت على بقية وزراء الحكومة الجديدة.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صّوت البرلمان على منح الثقة لـ14 وزيرا في حكومة عادل عبد المهدي من أصل 22 وزيرا.
وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في كلمته أمام أعضاء البرلمان، إن "جلسة الإثنين المقبل ستحدد لغرض استكمال الكابينة الوزارية".
وفي 25 أكتوبر الماضي، رفضت بعض القوى السياسية التصويت على مرشحي عبد المهدي الـ8 بسبب خلافات سياسية، أبرزهم وزيرا الدفاع والداخلية.
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