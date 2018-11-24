البحرين ثاني محطات بن سلمان في أول جولة منذ مقتل خاشقجي

المنامة/ الخليج 365

أعلنت البحرين، الأحد، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، سيصل، الأحد، لإجراءات مباحثات تشمل تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.

وبذلك تكون المنامة، ثاني محطات بن سلمان في أول جولة خارجية له منذ مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده بإسطنبول الشهر الماضي، حيث وصل الخميس، الإمارات.

ووفق بيان للديوان الملكي بالبحرين، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "سيكون الملك حمد بن عيسي في استقبال بن سلمان لدى وصوله غدا في زيارة للمملكة".

وأوضح البيان أن الزيارة التي لم يحدد موعدها، ستشمل "مباحثات تتناول علاقات البلدين إضافة إلى تطورت الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية".

ووصل بن سلمان، الخميس، الإمارات في مستهل جولة خارجية التي لم تكشف المملكة عن مدتها ولا البلاد المتوقع أن يزورها.

وجولة بن سلمان تأتي في وقت تواجه فيه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أعلنت المملكة، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل، قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.

وقالت تركيا إن الأوامر في إطار هذه الجريمة صدرت من أعلى المستويات بالسعودية.

وقبل أيام قالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) إنها توصلت إلى أن بن سلمان "هو الذي أمر بقتل خاشقجي"، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكك في تقرير الوكالة.