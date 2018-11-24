البحرين.. انتهاء التصويت وبدء الفرز في #الانتخابات

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن وزير العدل البحريني، خالد بن علي آل خليفة، انتهاء التصويت وبدء الفرز في الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت اليوم.

وأشار وزير العدل إلى أن التوقعات المبدئية لنسبة المشاركة تشير إلى ٦٧٪، وهي الأعلى في تاريخ مملكة البحرين.

وكان الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، قد أكد في وقت سابق أن الانتخابات النيابية والبلدية 2018، والتي جرت اليوم، إحدى ثمار المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والذي كان لقيادة جلالته الواعية والمستنيرة، الفضل في تعزيز المكتسبات السياسية وحماية منجزات الوطن.