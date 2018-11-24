“تركي ال الشيخ” …هل المقصود إفشال الدوري؟

الخليج - حسن القبيسي علق معالي المستشار الاستاذ تركي ال الشيخ رئيس هيئة الرياضه على نتيجه الفيصلي والهلال والتي انتهت بالتعادل بأن الدوري ولع . وأضاف معالي المستشار عبر حسابه في تويتر بأن هنا أشياء غريبة تحدث وكأن المقصود إفشال الدوري وقتل المنافسة فيه! ووجه سؤال مهم للاتحاد السعودي وللأخ عادل البطي … مباراة احد والهلال أتاجلت … النصر والوحدة ماتأجلت ؟! احد يفهمني !

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