اليمن.. مقتل 20 عنصرًا من #مليشيا_الحوثي في #البيضاء

الخليج - واس

لقي نحو 20 عنصرًا من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم بنيران الجيش اليمني، وذلك في جبهة قانية التابعة لمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال قائد اللواء 117 مشاة، العميد صالح العرادي: إن قتلى المليشيا سقطوا خلال اشتباك دار مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة قانية.

وأضاف العميد العرادي في تصريح، نقله موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش اليمني، بأن القوات اليمنية تمكنت من منع محاولة تسلل للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران إلى تبة الشهيد؛ ما أسفر عن مقتل عشرين من مسلحي المليشيا، بينهم قيادات.

وتعهد القائد في الجيش اليمني بمواصلة العمليات العسكرية، والتقدم حتى تحرير محافظة البيضاء من المليشيا الانقلابية. مشيدًا بالدور الفاعل لطيران دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن في إسناد الجيش في معركته ضد الانقلابيين.