سلطنة_عمان تستضيف رئيس #الفيفا وشخصيات عالمية

الخليج - حسن القبيسي

كشف الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم عن التفاصيل الكاملة للحفل السنوي الأسيوي الذي يقام في السلطنة لأول مرة كحدث كروي على مستوى القارة الأسيوية والذي يشرف عليه الاتحاد الأسيوي لكرة القدم برئاسة الشيخ سلمان بن ابراهيم.

ورحب الشيخ سالم الوهيبي رئيس الاتحاد في بداية تصريحه بالوفود الكروية والرياضية والاعلامية الخليجية والعربية والاسيوية والعالمية التي ستتواجد في المحفل القاري بالسلطنة مؤكدا بأن مسقط تحتضن هذا الحدث وتدعم نجاحه كشريك أساسي مع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم وقال يهمنا بأن تكون مسقط قبلة كروية في القارة الاسيوية ولكن يهمنا اكثر بأن نقدم عملا مميزا مع الاتحاد الأسيوي لكرة القدم بعد نجاحات كبيرة حققها هذا الاتحاد القاري.

وقال الشيخ سالم الوهيبي بأن رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان لحفل توزيع الجوائز الاسيوي يوم الاربعاء القادم بمركز عمان للمعارض يعطي للحدث أهميته القصوى من حيث اهتمام السلطنة لانجاح هذا الحدث الذي سيجعل أنظار القارة الأسيوية على السلطنة والتي تترقب نتائج الفائزين بجوائز الاتحاد الاسيوي.

ورحب الشيخ سالم الوهيبي الذي نجح في غضون اشهر قليلة من توليه رئاسة الاتحاد العماني لكرة القدم اعادة العلاقات الخارجية الى مسارها الصحيح رحب بأسرة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم في السلطنة كما رحب بالسيد انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي سيكون على رأس قائمة ضيوف الشرف للحدث الأسيوي في مسقط.

وقال الشيخ سالم الوهيبي بأن الحضور الكبير من شخصيات رياضية وكروية عالمية وآسيوية وعربية لهذا الحدث يعطي للسلطنة مكانتها من حيث تنظيم الاحداث الكروية والتي بدأت تعود للواجهة بعد فترة وهي انطلاقة حقيقية لاستضافة احداث قارية ودولية قريبا.

وأكد الشيخ سالم الوهيبي الشخصية التي تفضل أن تعمل بصمت بأن الاتحاد العماني لكرة القدم استطاع خلال الفترة الماضية أن يؤسس لعدة شراكات كروية على مستوى القارة الأسيوية حتى اصبح يملك ثقة القارة الاسيوية لذلك جاء إسناد هذا الحدث للسلطنة وهو أهم الاحداث التي ينفذها الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

وستجمع مسقط أبرز الشخصيات الكروية في القارة الأسيوية منها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ورؤساء الاتحادات الخليجية والعربية والقارية لكرة القدم بالاضافة الى نجوم اللعبة الذين سيكونون في العاصمة العمانية لأول مرة.

ويتوقع ان تشهد مسقط عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية القارية والعربية والخليجية تمهيدا لعدة احداث كروية قادمة منها انتخابات الاتحاد الاسيوي المقبلة في مقتبل العام القادم.

وكان الاتحاد الاسيوي لكرة القدم قد اعلن الاسبوع المنصرم قائمة المرشحين من أجل الفوز بالجوائز السنوية 2018، للحفل السنوى الذي يقام يوم 28 نوفمبر الجارى بمسقط”.

وذكر الموقع الرسمى للاتحاد الآسيوى لكرة القدم أن جائزة أفضل لاعب فى آسيا يتنافس عليها كل من اليابانى يوما سوزوكى لاعب نادى كاشيما انتليرز، ومواطنه وزميله فى الفريق كينتو ميساو، إلى جانب القطرى عبد الكريم حسن لاعب نادى السد.

ويعد اليابان يوما سوزوكي لاعب نادي كاشيما انتليرز المرشح الاوفر حظاً للفوز بجائزة أفضل لاعب فى آسيا لعام 2018، بعدما ساهم فى حصول فريقه على لقب دورى أبطال آسيا، كما توج بجائزة أفضل لاعب فى البطولة.

وعلى صعيد جائزة أفضل لاعبة، انحصرت المنافسة بين الأسترالية سامانثا كير، والصينية وانج شوانج، واليابانية ساكي كوماجاى، وتطمح كير في الفوز بجائزة أفضل لاعبة فى آسيا للعام الثانى على التوالي، بعدما قادت منتخب بلادها إلى بلوغ نهائي كأس آسيا للسيدات 2018 فى الأردن.

وعلى جائزة أفضل لاعب شاب، الكوري الجنوبي جيون سي جين، والياباني جون نيشيكاوا، والسعودي تركي العمار، وعلى جائزة أفضل لاعبة شابة، اليابانيات فوكا ناجانو، ومويكا مينامي، وساوري تاكارادا.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب العراقي باسم قاسم والياباني جو أويا والأوزبكي رافشان حيدروف، وجائزة أفضل مدربة، اليابانيتين اساكو تاكاكورا، وميو اوكاموتو والتايلاندية نوينجروتاي سراثونجفيان.

* السيد شهاب بن طارق

* الشيخ سالم الوهيبي

* الشيخ سلمان بن ابراهيم

* انفانتينو رئيس الفيفا

* شعار الجائزة الأسيوية