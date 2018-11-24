توقعات #الأرصاد غدا.. هذه خريطة #الأمطار على مناطق #المملكة

الخليج - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الأحد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على منطقتي الرياض والشرقية.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، وأجزاء من حدود الشمالية، إضافة إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق شمال ووسط المملكة مع فرصة لتكون الضباب على تلك المناطق.

وحول حالة البحر الأحمر أوضحت الهيئة، أن الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي، بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.