شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الرياض» يدعو للحيطة والحذر.. توقعات بأمطار ورياح والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - الرياض:

وجه الدفاع المدني بمنطقة الرياض تنبيهاً للمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية، ورياح نشطة على أجزاء من منطقة الرياض.

يتوقع أن تشمل العاصمة الرياض، والدوادمي، والمجمعة، ورماح، والزلفي، والخرج، وعفيف، وشقرا، وعلاوة على الأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى يوم غد الأحد.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار؛ خشية الانزلاق، والبُعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية، التي تعرضت لمياه الأمطار؛ تفادياً للصعق الكهربائي، إضافةً إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ، من خلال تطبيق الخطط المعدة للتعامل مع بلاغات الحالات المطرية؛ بناء على ما يرد من مستجدات وتغيُّرات في الحالة الجوية.