اعتقال فرنسي بحوزته متفجرات طالب باستقبال "السترات الصفراء" بالإليزيه

ذكرت محطة "بي إف.إم.تي في" الفرنسية أن رجلاً زعم أن بحوزته متفجرات في حقيبته، في مركز تجاري بمدينة "أنجير" (غرب فرنسا)، وطالب باستقبال السترات الصفراء في قصر الإليزيه.

واندلعت موجة احتجاجات شعبية منذ نحو أسبوع في جميع أنحاء فرنسا، تحمل اسم "السترات الصفراء"، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود، وتخلل تلك الاحتجاجات العنف والشجب ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة المئات.

وأشارت المحطة الفرنسية إلى أن رجلاً دخل مركزا تجاريا في مدينة "أنجير" الفرنسية، مرتدياً السترة الصفراء مثل المحتجين، زعم أن لديه متفجرات في حقيبته وسيفجر المكان إذا لم يستقبل أصحاب السترات الصفراء في الإليزيه.





وفور الحادث، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان تعاملها مع الحادث واعتقال الرجل، وأنه يجري التعامل مع المتفجرات وإزالة الألغام.

من جانبه، قال وزير الداخلية كريستوف كاسنر إن "رجلاً يُزعم أنه يحمل مواد متفجرة، بعد ظهر اليوم الجمعة، في أنجير، بالقرب من محطة بنزين، طالب بالتحدث مع رئيس الجمهورية واستقبال أصحاب السترات الصفراء في قصر الإليزيه.

وأضافت المحطة الفرنسية، وفقاً لمعلومات حصلت عليها من مصدر أمني، أن الرجل معروف لدى الشرطة بتهمة الاتجار بالمخدرات، كما ستعلن وزارة الداخلية تفاصيل الحادث خلال مؤتمر صحفي غدا السبت.