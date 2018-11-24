هواوي تطرح هاتفها الجديد القابل للطي العام المقبل

يشهد قطاع الهواتف الذكية حاليا منافسة على مستوى جديد، حيث تتسابق شركات عدة لإنتاج هواتف قابلة للطي وطرحها في الأسواق قبل منافسيها من القطاع ذاته.

وأطلقت شركة "Royole" المعروفة على نطاق محدود، مؤخراً، هاتفها القابل للطي "Flexi Pai" وما لبثت كل من أبل وسامسونج أن أعلنت عن تصميمات هواتف من النوع ذاته ستطرح تباعاً خلال الأشهر المقبلة.

وبالطبع دخل العملاق الصيني السباق، حيث تستعد شركة "Huawei" طرح هاتفها القابل للطي خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2019.

ولمّح رئيس هواوي في غرب أوروبا، فنسنت بانج، عن طبيعة الجهاز المرنة، والذي سيقتحم أيضاً عالم الجيل الخامس لشبكات الهواتف المحمولة، موضحاً أن الهاتف سيطرح للبيع خلال الربع الثالث من 2019، حسبما ذكر موقع ”كوميونيكيشن توداي“

وأكد والتر جي، رئيس مجموعة أعمال المستهلكين في هواوي، أن الشركة استثمرت كثيراً في التكنولوجيا لتصميم جهازها القابل للطي، وهو ما أكدته تقارير أشارت إلى أن هواوي قد تستثمر ما بين 13 - 18 مليار يورو في مجال البحث والتطوير، مما يجعلها من أكثر الشركات الخاصة استثماراً في هذا المجال.