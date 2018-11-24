شاهد.. إصابة 12 طالبة بجروح جراء انهيار سقف بمدرسة في صنعاء

الخليج 365 – صنعاء

انهار سطح فصل دراسي بإحدى المدارس الابتدائية في العاصمة صنعاء، اليوم السبت 24 نوفمبر /تشرين الثاني 2018م، على رؤوس الطالبات مخلفا كارثة من الضحايا.

وذكرت مصادر محلية إن سقف احد الفصول الدراسية انهار على رؤوس من فيه من الطالبات صغيرات السن في مدرسة أرض الجنتين بقاع القيضي في العاصمة صنعاء، وأسفرت الفاجعة عن إصابة 12 طالبة بجروح وكسور بينهن 3 في حالة خطرة.

ووثق فيديو تداوله ناشطون بالإضافة إلى صور لحظة انتشال الأطفال من تحت ركام سقف الفصل الدراسي وسط حالة من الذعر وصراخ أمهات الطالبات، نقلا على إثرها إلى المستشفى الأردني في شارع بينون بالعاصمة صنعاء .

وتعاني مدارس العاصمة صنعاء للإهمال حيث تركز سلطات مليشيا الحوثي جهودها على الفيد والنهب وتقاسم المناصب وتخليها عن أبسط المسئوليات تجاه السكان منذ انقلابها على السلطة واجتياحها صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.

