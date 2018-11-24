شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس اليمني: المرجعيات الثلاث هى الضامنة لأمن اليمن وسلام المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح أن المرجعيات الثلاث ممثلة فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216 هى الضامنة لأمن اليمن وسلام المنطقة.

وجدد الفريق محسن، خلال لقائه وزير الخارجية فى حكومة بلاده، خالد اليمانى بالعاصمة السعودية الرياض التأكيد على تعاطى الشرعية بإيجابية مع خيارات السلام الدائم المستند على المرجعيات الثلاث، بما يؤدى إلى استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي.

وأطلع وزير الخارجية، طبقا لقناة "العربية" الإخبارية الليلة، نائب الرئيس على نتائج المساعى المبذولة لإحلال السلام واستعادة الشرعية، فيما أشاد الأخير بدور ودعم دول التحالف لدعم الشرعية فى اليمن فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإغاثية والعسكرية.

ويعمل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفث على تهيئة الأرضية لمفاوضات سلام، أعلنت واشنطن مساء الأربعاء الماضى أنها ستعقد مطلع ديسمبر فى السويد.

وقد أعلنت الحكومة اليمنية مشاركتها فى المفاوضات التى لم يتم تحديد تاريخها الدقيق حتى الآن.