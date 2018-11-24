شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 20 مدنياً بينهم أطفال ونساء فى قصف للتحالف الدولى بدير الزور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 20 مدنيا فى مدينة هجين بريف دير الزور بسوريا خلال قصف طيران التحالف الدولى اليوم السبت، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من مقتل 11 مدنياً على الأقل أغلبهم النساء والأطفال.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن روايات من الأهالى - أن طيران التحالف الدولى قصف بعنف اليوم مدينة هجين تسبب فى مقتل 20 مدنياً بينهم 9 أطفال و8 نساء وإلحاق دمار بمنازل المواطنين وممتلكاتهم .

يذكر أن 11 مدنيا لقى مصرعهم - أمس - بينهم 3 نساء و5 أطفال، كما جرح العشرات بقصف طيران التحالف الدولى بلدة الشعفة؛ ما تسبب أيضا بوقوع دمار فى المنازل الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع عدد القتلى نتيجة صعوبة انتشال الجرحى من تحت الأنقاض إضافة إلى الحالات الحرجة للعديد من الجرحى.

وطالبت سوريا - مراراً عبر عشرات الرسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن - بالتحرك الفورى لوقف الاعتداءات والمجازر التى يرتكبها طيران التحالف الدولى غير الشرعى، واتخاذ ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق فى هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.