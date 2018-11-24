شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفى وبيت من الشعر من حسين الجسمى لـ"محمد بن زايد".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط المطرب حسين الجسمى، صورة سيلفى مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، معبرا عن حبه له بيبيت من الشعر وصفه فيه بأنه رجل المهمات الصعبة.

ونشر حسين الجسمى، صورته برفقة محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذى علق عليها بيبيت من الشعر قائلاً:" هذا محمّد في المهمّات جَلمود .. جلمود من صم الجلاميد الاوتاد".





يذكر أن حسين الجسمي، طرح أغنية الفترة الماضية بعنوان "الأسير"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي من كلمات مانع بن سعيد العتيبة، ومن الحان حسين الجسمي، وتوزيع زيد عادل، وسجلت في استديوهات فنون الإمارات بدبي فقد حملت الأغنية جميع معانى وكلمات الأحساس المتميزة التى يتميز بها الجسمى فى أغانى الغرام التى يقدمها لمحبية وجمهورة حول العالم العربى بأكمله.