القادة الميدانيون يبحثون خيار عزل عبد الواحد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بدأت مجموعة من القادة الميدانيين بفصيل المتمرد عبد الواحد نور اجتماعات لمناقشة الأوضاع داخل الحركة عقب تصفية عثمان الزين مستشار الفصيل بتوجيهات من عبد الواحد.

وقال إدريس يعقوب القيادي بالفصيل إن الاجتماعات ستتطرق إلى خيارات مغادرة القيادات لفصيل عبد الواحد أو إصدار قرار بعزله، وأبان أن الاجتماعات حظيت بحضور واسع من القادة العسكريين والسياسيين الذين حذروا من خطورة الأوضاع داخل الفصيل بسبب ما أسماه ممارسات عبد الواحد التي اتسمت بالعنف ضد القادة.

وكشف “يعقوب” عن قيام عبد الواحد باستدعاء شقيقه دفع الله نور ومصطفى روكو قائد الاستخبارات إلى باريس، وذلك خوفاً من استهدافهم انتقاماً لمقتل عثمان الزين.

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