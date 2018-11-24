طيران التحالف يقتل 20 مدنيا بينهم 17 طفل وامرأة في ريف دير الزور السورية

كما قام طيران التحالف، مساء أمس الجمعة، بالاعتداء بغارات عنيفة على قرية الشعفة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي ما تسبب بوقوع مجزرة قتل فيها 11 مدنيا وجرح العشرات وووقع دمار في المنازل." بحسب ما ذكرته مصادر أهلية في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا".

ولفتت الوكالة السورية إلى أن "التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج شرعية مجلس الأمن، واصل عدوانه على السوريين في ريف دير الزور بذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) ما تسبب بمقتل 11 مدنيا على الأقل أغلبيتهم نساء وأطفال."

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وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قتل وأصيب عدد من المدنيين في قصف للتحالف الدولي بقنابل الفوسوفور الأبيض على مدينة هجين في ريف دير الزور السورية.

وأفادت حينها مصادر أهلية لوكالة "سانا" بأن "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية من خارج الشرعية الدولية، واصل عدوانه على الأراضي السورية، واستهدف من جديد بقنابل الفوسفور الأبيض مدينة هجين بريف دير الزور.

​​وأكد الأهالي أن التحالف الدولي استهدف بقنابل الفوسفور الأبيض مدينة هجين في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين.