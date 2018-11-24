الجيش اليمني يستكمل السيطرة على جبال شرق صعدة

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القاهرة، سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض وعدن، إن "قوات الجيش تمكنت من تمشيط وتأمين جبال هدف إبراهيم، وجبال الصلع في جبهة البقع بمديرية كتاف شرق صعدة، بعد دحر مليشيا الحوثي الانقلابية منها، خلال معارك، أمس الجمعة، وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات".
طيران التحالف
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
وفي مديرية باقم شمال صعدة، ذكرت "سبأ" ان "الجيش يخوض بمساندة طيران التحالف، معارك عنيفة لليوم الثاني على التوالي، في مركز المديرية شمال صعدة".
وأشارت إلى "استهداف طيران التحالف بعدة غارات تجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة في باقم، ألحقت بها خسائر في العتاد والأرواح".
6 جبهات
وتخوض القوات الحكومية بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" في 6 جبهات بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.
© AP Photo / Hani Mohammed
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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