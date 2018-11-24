العثور على مقبرة تضم مومياوين لكاهن وزوجته في الأقصر

وقال وزير الآثار المصري، خالد العناني، في مؤتمر صحفي، إن:

"المقبرة الواقعة في منطقة القرنة بالبر الغربي بمدينة الأقصر تحتوي على مومياوين لكاهن وزوجته المنشدة، بالإضافة 1000 قطعة تضمن أقنعة وتماثيل أوشابتي ونقوش، ورسومات ملونة تصور عائلة الفراعنة".

وتم اكتشاف المقبرة من قبل بعثة من المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع خبراء فرنسيين، والتي عملت في المنطقة منذ شهر آذار/ مارس وحتى شهر أغسطس/ آب من العام الجاري.

وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، تم العثور على ورشة تحنيط قديمة ومومياء بقناع فضي مذهب.

ووصف العلماء هذا الاكتشاف بأنه حدث مهم جدا، حيث أن معظم الأقنعة المصنوعة من معادن ثمينة لم تكتشف حتى يومنا هذا.