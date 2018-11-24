"أنصار الله" تعلن استعادة مواقع شمال البيضاء والجيش اليمني يؤكد إحباط محاولة تسلل لمواقعه

وذكرت شبكة المسيرة الإعلامية، التابعة لجماعة "أنصار الله"، أن "مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية على مواقع للجيش في جبهة قانية شمال البيضاء".

وأضافت: "أن مقاتلي "أنصار الله" تمكنوا خلال العملية الهجومية من تطهير عدد من التباب والمواقع، وتكبيد الجيش خسائر في العديد والعتاد".

​من جهة ثانية، أعلن الجيش اليمني أن قواته أحبطت محاولة تسلل لمقاتلي "أنصار الله" في ميمنة جبهة قانية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، عن قائد اللواء 117 مشاة العميد صالح العرادي، قوله إن:

"قوات الجيش تصدت لمحاولة تسلل المليشيا الحوثية إلى تبة الشهيد في ميمنة جبهة قانية شمال البيضاء".

وأكد العقيد العرادي مقتل 20 عنصراً حوثياً بينهم قيادات، إضافة إلى تكبيد المليشيا خسائر مادية كبيرة.

وثمن على الدور الفاعل لطيران التحالف العربي بإسناد الجيش الوطني في معركته ضد مليشيا الحوثي.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي؛ لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" الحوثيين في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.