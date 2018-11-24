مصرع 5 أطفال سوريين بانفجار لغم من مخلفات "داعش"

اعزاز (سوريا) / عمر قوباران / الخليج 365

لقي 5 أطفال مصرعهم، السبت، جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي قرب مدينة جوبان باي (الراعي) شمالي سوريا.

وحسب مراسل الخليج 365، وقع الانفجار في قرية تل الهوى شرقي مدينة جوبان باي، التي جرى تحريرها من تنظيم "داعش" الإرهابي في إطار عملية "درع الفرات".

وجاء انفجار اللغم بينما تواصل القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر بتنظيف المنطقة من الألغام.

ويتركز انتشار الألغام التي زرعها تنظيم "داعش" شمالي محافظة حلب في مدينة جوبان باي ومحيطها ومنطقتي الباب وقباسين (باش كوي) بمنطقة درع الفرات.

وتمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر خلال عملية "درع الفرات"، من تطهير مناطق واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي بينها الباب وجرابلس، من تنظيم "داعش"، الإرهابي في الفترة أغسطس/آب 2016 ومارس/آذار 2017؛ ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.