الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا إنمائيا لليبيا بقيمة 50 مليون يورو

طرابلس / جهاد نصر / الاناضول

أعلن الاتحاد الأوروبي، السبت، إطلاق برنامج إنمائي بقيمة 50 مليون يورو لدعم 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا .

ويحمل البرنامج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، اسم "التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية"، حسب بيان للاتحاد نشرته الصفحة الرسمية لبعثته في ليبيا على موقع "فيسبوك" اليوم.

وقال البيان إن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) سيعملون في إطار برنامج (التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ) المموّل من الاتحاد الأوروبي على تعزيز وصول المواطنين للخدمات الأساسية في ليبيا".

وسيتم في إطار البرنامج، الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو، "دعم 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا من أجل تعزيز وصول المواطنين لخدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية".

كما سيعمل البرنامج الإنمائي ويونسيف "على المستوى الوطني لجمع البيانات اللازمة لإرشاد عملية صنع القرار وبناء قدرات الوزارات والشركاء الوطنيين".

وحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإنه هناك "670 ألفا و500 مواطن في ليبيا يحتاج اليوم إلى المساعدة الإنسانية المتعلقة بمجال المياه والصرف الصحي".

بينما "أثرت الأزمة التي عاشتها البلاد في 267 ألف طالب حيث تضررت 489 مدرسة بينها 40 مدرسة تم تدميرها"، وفق المصدر ذاته.

ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أن "الأطفال المهاجرين في 1 من 4 مجتمعات مضيفة للمهاجرين (في ليبيا) لا يحصلون حاليا على التعليم".

وأكد أن البرنامج الإنمائي الجديد "سيركز على الاستجابة لهذه الاحتياجات والتقليص من تأثير الأزمة الإنسانية وتعزيز حماية الفئات الضعيفة".

وأشار إلى أن "البرنامج الذي قامت المفوضية الأوروبية بصياغته بالشراكة مع إيطاليا سيسعي لتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة لسكان البلديات وذلك بهدف تقديم يد المساعدة ليس فقط للمهاجرين واللاجئين والنازحين داخليًا بل أيضًا للمجتمعات المضيفة لهم ".

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوجيا، إن "هذا البرنامج هو الأكبر الذي يتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال الدعم المباشر لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة من طرف البلديات الليبية"، وفق نص البيان.