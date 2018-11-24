كركوك (العراق) / علي محرم غريب / الخليج 365
قُتل ضابط تركماني برتبة ملازم أول يخدم في شرطة كركوك على الطريق الرابط بين محافظتي كركوك والسليمانية، شمالي العراق، من قبل مسلحين مجهولين.
وفي حديث للأناضول، السبت، أوضح مدير شرطة كركوك علي كمال أن مجهولين استهدفوا، مساء الجمعة، سيارة الضابط "فلاح حسن" في منطقة "كاني شيطان" على الطريق الواصل بين المحافظتين.
وأشار إلى أن إطلاق النار على السيارة أسفر عن مقتل الضابط، الذي يخدم في قسم الاستخبارات بشرطة كركوك، وإصابة شخصين آخرين كانا معه على متن السيارة.
ولفت كمال إلى إطلاق مديرتي أمن كركوك والسليمانية تحقيقا مشتركا للكشف عن ملابسات الجريمة والقبض على الفاعلين.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الاغتيال.
واغتيل عشرات التركمان في محافظة كركوك ومدينة طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين (شمال) ومحافظة ديالى (شرق) في غضون الأشهر الأخيرة، وفق مصادر حقوقية؛ حيث تستهدف تلك الهجمات بشكل خاص شخصيات سياسية وأكاديمية وقادة رأي بارزين.
ويعيش تركمان العراق مؤخرا قلقًا بالغًا جراء موجة اغتيال بهجمات مسلحة "مجهولة الهوية".
شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. مجهولون يغتالون ضابطا تركمانيا في شرطة كركوك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة انباء الاناضول وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة انباء الاناضول ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .