البعثة الأممية تدين الهجوم على مركز للشرطة جنوب شرقي ليبيا

طرابلس / جهاد نصر / الخليج 365

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجمعة مركزا للشرطة في واحة تازربو جنوب شرقي البلاد؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى واختطاف آخرين.

جاء ذلك في بيان نشرته البعثة، السبت، على موقعها الإلكتروني.

وهاجم مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم "داعش" الإرهابي، الجمعة، نقطة شرطة في واحدة تازربو (250 كم شمالي مدينة الكفرة)؛ ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص (6 مدنيين وعنصري شرطة)، وإصابة 13 آخرين واختطاف 11 شخص، حسب وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وفيما تقدمت البعثة الأممية "بخالص تعازيها لأسر الشهداء متمنية الشفاء العاجل للجرحى"، دعت إلى "الإفراج الفوري عن المخطوفين وعودتهم إلى أسرهم بشكل آمن".

وذكّرت البعثة في بيانها "أطراف النزاع بوجوب التزامهم بحماية المدنيين، داعية إياهم إلى الكف فورا عن استهداف المدنيين والأهداف المدنية امتثالا للقانون الإنساني الدولي".

كما دعت "جميع الأطراف الليبية لنبذ خلافاتهم وتوحيد جهودهم الرامية لسحق الإرهاب الذي يهدد استقرار البلاد وأمنها"، وفق المصدر ذاته.

في سياق متصل، دعت وزارة الداخلية بحكومة "الوفاق" الوطني "الليبيين، السبت، كافة لتوحيد الصف لمواجهة خطر الارهاب الذي يضرب البلاد".

واستنكرت الوزارة، عبر بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، هجوم تازربو واصفة إياه بـ"العمل الإرهابي الجبان".



وقالت إن "الإرهاب لا يميز بين الليبيين لذلك يجب الوقوف صفا واحدا لمواجهته".

وخلال الفترة الأخيرة، تعرضت مراكز شرطة في مناطق جنوبي وجنوب شرقي ليبيا لعدة هجمات متتالية أوقعت قتلي وجرحي، وتبناها جميعا تنظيم "داعش"، متوعدا بالمزيد من تلك الهجمات.