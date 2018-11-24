هطول_أمطار متوسطة على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية شهدت عرعر وضواحيها اليوم السبت أمطاراً متوسطة زينت الشوارع ولطفت الأجواء لتدفع كثيراً من الأسر وأطفالهم للاستمتاع في المناطق البرية غرب وشرق عرعر. فيما أوضحت إدارة الأرصاد وحماية البيئة عن استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة من اليوم السبت حتى صباح الأحد على عدد من مناطق المملكة بينها الحدود الشمالية.

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