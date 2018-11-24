الصحة: توافر 2171 وظيفة بينها “مديرو مراكز صحية”

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، عن 2171 وظيفة صحية للسعوديين فقط.

وقالت وزارة الصحة: إن التقديم على الوظائف يبدأ غدًا الأحد الموافق 25/ 11/ 2018م عبر بوابة جدارة.

يذكر أن منظومة التوظيف الإلكتروني عبر موقع جدارة تمكن طالبي العمل، من المواطنين السعوديين، من تسجيل بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم، وخبراتهم العملية، مع إرفاق الوثائق اللازمة. بالإضافة إلى توفير خدمة التقديم الإلكتروني على الوظائف الشاغرة التي يتم الإعلان عنها من قِبل الجهات الحكومية، والمتوافقة مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم.

وبعد ذلك، يتم مطابقة وتدقيق البيانات آليًّا، ثم تمرر هذه البيانات عبر نظام الترشيح الآلي، ليتم بعدها عرض نقاط الترشيح لجميع المتقدمين على الإعلان، مع رغباتهم من الوظائف، إضافةً إلى الوظائف التي تم ترشحهم عليها.

آلية استخدام الخدمة في موقع جدارة:

التسجيل في الخدمة أو تسجيل الدخول في حال وجود حساب مسبق

استكمال بيانات السيرة الذاتية

الإضافة والتعديل على بيانات المؤهلات العلمية

الاطلاع على الإعلانات والوظائف والتقديم عليها

الاطلاع على نتائج الترشيح