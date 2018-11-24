"الأنفاق": افتتاح مترو مصر الجديدة أمام الجمهور أول يناير المقبل

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قال المهندس حسن توفيق المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق، إن وزارة النقل المتمثلة في الهيئة، تواصل العمل على اختبارات أنظمة الإشارات والأعمال الكهرميكانيكية، لمشروع مترو مصر الجديدة، وتحديدا محطات "هارون - هليوبوليس - ألف مسكن - نادي الشمس"، والممتد بطول 4 كم، كما تجرى حاليا اختبارات تشغيل القطارات دون ركاب بهذا المشروع ليلا بعد انتهاء تشغيل حركة المترو، موضحا أن هناك برنامجا مكثفا للاختبارات يجرى تنفيذه.

وأضاف توفيق، لـ"الوطن"، إنه سيتم افتتاح مترو مصر الجديدة أمام الجمهور رسميا أول يناير المقبل، كما أن محطة هليوبوليس لن تتوقف بها القطارات لاستمرار بعض أعمال التشطيبات بها نتيجة تأخر استلام الهيئة لموقعها، مشيرا إلى أن محطة هليوبوليس ستكون لمرور القطارات بها، ولن تفتتح أمام الركاب حتى انتهاء الأعمال المتبقية بها في مايو المقبل، وأن مقترح زيادة سعر تذكرة المترو ما زال تحت الدراسة.

وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية المهمة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بكل القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن الطفرة الكبيرة في مجال النقل قفز بمصر عشرات المراكز في تقرير تنافسية الدول الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، في بند جودة الطرق، حيث احتلت مصر المرتبة 75 عالميًا بعد أن كانت في المرتبة 118 عام 2014، إضافة إلى الصعود للمركز 40 بعد أن كانت في المركز الـ60 بالنسبة للبنية التحتية للموانئ، منوها بتقدم مصر 27 مركزا في جودة السكة الحديد؛ لتصعد إلى المركز 51 بعد أن كانت في المركز 78.

وأشار عرفات، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثاني جيومست 2018، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان "نحو بنية تحتية مستدامة في مصر والعالم العربي"، والذي يشارك فيه 70 دولة، اليوم، إلى أن وزارة النقل تنفذ حاليا في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، خطة شاملة لتجديد وتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات "طرق وكباري - سكك حديدية - مترو أنفاق – مواني بحرية – نقل نهري – منافذ برية حدودية"، بما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية؛ لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار.

وأوضح عرفات، أنه يجرى حاليا إحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث، و1300 عربة ركاب جديدة، و6 قطارات متكاملة بتكلفة إجمالية 48 مليار جنيه، إضافة إلى وضع آليات لزيادة مساهمة السكك الحديدية في نقل البضائع لتصل إلى 25 مليون طن عام 2025، وتنفيذ مشروعات تطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100كم بـ12.6 مليار جنيه؛ لتحقيق أعلى معدلات الآمان على شبكة السكك الحديدية، والتطوير الشامل لـ1100 مزلقان، وتطوير 156 محطة على خطوط الشبكة بـ2.5 مليار جنيه، والتجديد الشامل لمسافة 1000 كم من خطوط الشبكة بـ5 مليارات جنيه، وإنشاء القطار السريع "السخنة – العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر – الإسكندرية – العلمين" بطول 486 كم، وإنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع "الروبيكي – العاشر من رمضان - بلبيس" بطول 69 كم.