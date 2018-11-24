شكرا لقرائتكم خبر عن تيار الغد السورى يدين بأشد العبارات جريمة اغتيال ناشطين سوريين فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان تيار الغد السورى بأشد العبارات الجريمة البشعة التى ذهب ضحيتها الناشطان السوريان رائد الفارس وحمود جنيد فى محافظة إدلب.

وقال تيار الغد السورى فى بيان صحفى، إن الفقيد من أهم رموز الثورة السلمية الراقية، حيث استخدما الكلمة والصورة والرسومات فى التعبير عن طموح السوريين فى الحرية والكرامة، وآلامهم ومآسيهم، واشتهرت أعمالهما فى كل أنحاء العالم.

وأوضح تيار الغد السورى، أن المستفيدين الوحيدين من تغييب الناشطين هم الطغاة الذين يريدون مصادرة أحلام الشعب السورى سواء إرهابيو جبهة النصرة، أم شبيحة النظام، داعيا أن يتم ايجاد منفذى هذه الجريمة ومحاسبتهم فى أسرع وقت.

وأدان تيار الغد السورى القصف العشوائى فى منطقة هجين فى محافظة دير الزور والذى يذهب ضحيته عشرات المواطنين المدنيين الأبرياء من رجال ونساء وأطفال، بدون أى تحفظ الحرب على الاٍرهاب الداعشى، ولكن فى نفس الوقت لا شيء يبرر الاستهانة بأرواح المدنيين عن طريق القصف الخاطئ أو العشوائى للبيوت والمساجد.

ودعا تيار الغد السورى التحالف الدولى إلى التوقف عن تلك الممارسات ودراسة الأهداف بشكل دقيق قبل القصف وتفادى إيذاء المدنيين خلال الحرب على الإٍرهاب.