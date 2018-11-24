برلماني مصري يتحدث عن الانتصارات في سوريا ومصر

وأكد أبو طالب أن "الانتصارات التي تحققت في سوريا ومصر على التنظيمات الإرهابية كشفت ذلك الإرهاب وما يخطط له وقامت بتحجيمه"، لافتا إلى صمود الشعب السوري في مواجهة الإرهاب، وفقا لوكالة "سانا".

واستنكر أبو طالب الاعتداءات التي يقوم بها ما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة على الأراضي السورية.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا غير شرعيا من خارج إطار مجلس الأمن الدولي بزعم محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في سوريا في حين استهدفت معظم غارات هذا التحالف السكان المدنيين وتسببت بعشرات المجازر وتدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية كما تسبب هذا التحالف بتدمير مدينة الرقة بشكل شبه كامل.