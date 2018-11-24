"السوري الحر" يضبط 50 عنصرا إجراميا في "عفرين" و"جنديريس"

حلب (سوريا) / عمر قوباران / الخليج 365
ألقى الجيش السوري الحر، السبت، القبض على 50 شخصا، خلال ثاني عملياته ضد العصابات الإجرامية بمركز مدينة عفرين وبلدة جنديريس التابعة لها شمالي البلاد.
وأفاد مراسل الخليج 365 بأن "الجيش الحر" ألقى القبض على عناصر وقيادات عصابات إجرامية ثبت تورطهم بأعمال سرقة ونهب وتجارة المخدرات في مركز عفرين وجنديريس.
وضبط الجيش الحر خلال العملية التي أطلقت صباح السبت، أسلحة بحوذة عناصر العصابات الإجرامية والمواقع التي كانوا يستخدمونها لإدارة عملياتهم.
يُذكر أن عمليات مشابهة شملت في الأيام القليلة الماضية مدن الباب وعفرين وجرابلس وأعزاز وبلدة جوبان بي.
ويسعى الجيش الحر، بدعم من الجيش التركي، إلى تعزيز الأمن والاستقرار بمدن وبلدات ريف محافظة حلب الشمالي، التي تم تحريرها من مجموعات إرهابية خلال الأشهر الماضية.
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