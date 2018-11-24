إتمام عملية تبادل أسرى بين النظام والمعارضة في سوريا

الباب ـ أنقرة / الخليج 365

جرت عملية تبادل للأسرى بين قوات النظام السوري وقوات المعارضة، السبت، قرب مدينة الباب بريف محافظة حلب الشرقي، في إطار تفاهمات مسار أستانة.

وقالت مصادر في مدينة الباب للأناضول، إن عملية تبادل الأسرى جرت في بلدة تادف الواقعة تحت سيطرة النظام، والتابعة إداريا لمدينة الباب التي تسيطر عليها المعارضة.

وأشارت إلى أن قوات النظام أطلقت سراح 10 أسرى، وفي المقابل أطلقت المعارضة سراح 10 أسرى لديها من النظام.

وأكدت أن عملية الإطلاق المتبادل لسراح الأسرى، تأتي في إطار القرارات الصادرة في الاجتماع الـ 10 للدول الضامنة لمحادثات أستانة حول سوريا، بمدينة سوتشي الروسية في يوليو / تموز الماضي.

وتشير التوقعات إلى أن النظام يحتجز لديه 1500 أسير على الأقل.

وتعد عملية تبادل الأسرى نتيجة للجهود الدبلوماسية الإنسانية لتركيا.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الكازاخية أستانة يومي 28 و29 نوفمبر / تشرين الثاني الحالي، الجولة الـ 11 لمحادثات أستانة حول سوريا.

وعقد أول اجتماع حول سوريا في العاصمة الكازاخستانية أستانة في يناير / كانون الثاني 2017، وبعدها عقدت الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، تسعة اجتماعات لوقف إطلاق النار، مع وفود النظام والمعارضة السورية.