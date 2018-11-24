فرنسا.. متظاهرو السترات الصفراء يقتحمون حواجز الشرطة في #الشانزليزيه

صحيفة الخليج الالكترونية

اقتحم المتظاهرون في باريس حواجز الشرطة في شارع الشانزليزيه، مع احتدام التظاهرات ضد ارتفاع أسعار الوقود.

وقررت السلطات الفرنسية أمس إغلاق برج إيفل أمام الزوار بسبب الاحتجاجات.

وقال مصدر بالشرطة في باريس: إنه تم حشد نحو 3 آلاف من رجال الأمن، وهم في حالة تأهب؛ للسيطرة على الاحتجاجات في العاصمة والبلدات المجاورة التي تشهد تظاهرات ضد ارتفاع أسعار الوقود وخطة الحكومة الفرنسية.

ودعت حركة السترات الصفراء لتعبئة جديدة، اليوم السبت، ومن المتوقع أن تجذب العديد من المعارضين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته، حيث تظاهر على مدار الأيام الماضية أكثر من 300 ألف شخص، في أقوى موجة احتجاجات شعبية يواجهها ماكرون؛ ما أثار قلق السلطات في البلاد.

وكانت سفارة خادم الحرمين الشريفين في فرنسا، حذرت اليوم السبت، المواطنين والمبتعثين، من خطورة التوجه لمنطقة الشانزليزيه بالعاصمة باريس.

وقالت السفارة، عبر حسابها الرسمي: إنه نظرًا للتطورات الأخيرة في منطقة الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، والمناطق المجاورة لها، فيرجى عدم التوجه إلى هذه المناطق في الوقت الحالي. ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها في حالات الطوارئ.

وتسعى السلطات الفرنسية لتأمين استيعاب خروج عشرات الآلاف للاحتجاج على ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون، والمعروفة بـ احتجاجات السترات الصفراء بنشر الآلاف من رجال الشرطة في كل أنحاء العاصمة باريس، والتي من المتوقع خروج نحو 30 ألف محتج في شوارعها اليوم.