العثور على جثة مجهولة بصحراء #مهد_الذهب

صحيفة الخليج الالكترونية

تباشر شرطة محافظة مهد الذهب والدفاع المدني، التعامل مع جثة مجهولة تم العثور عليها في بئر ارتوازية بالقرب من هجرة الرقابية جنوب المحافظة.

وكانت غرفة العمليات بالمهد قد تلقت بلاغاً، مساء أمس، من أحد المواطنين، يفيد فيه بملاحظة ذباب ورائحة كريهة تخرج من بئر ارتوازية بالصحراء.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع بمتابعة من مدير شرطة المهد العميد صالح مطر البراكي، وتبيّن أن الجثة تعود لآدمي، وبدأت جهود انتشالها لاستكمال التحقيقات حول الحادثة.