الاثنين.. #غريفيث يتوجه إلى #الرياض للقاء مسؤولي الحكومة اليمنية

صحيفة الخليج الالكترونية

بعد اجتماعه مع قادة المتمردين الحوثيين في صنعاء، يتوجه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى الرياض للقاء مسؤولين في الحكومة اليمنية، بحسب ما أعلن مصدر في الأمم المتحدة اليوم (السبت).

ونقلت “فرانس برس” عن المصدر قوله: “إن غريفيث سيلتقي الاثنين المقبل مسؤولين في الحكومة اليمنية في الرياض”.

وكان “غريفيث” قد التقى في صنعاء في وقت سابق اليوم مع محمد علي الحوثي أحد قادة الميليشيا.

ويعمل مبعوث الأمم المتحدة على تهيئة الأرضية لمفاوضات سلام أعلنت واشنطن مساء الأربعاء الماضي أنها ستعقد مطلع ديسمبر (كانون الأول) في السويد.

وأعلنت الحكومة الشرعية مشاركتها في المفاوضات التي لم يحدد تاريخها حتى الآن.

وكانت المفاوضات الأخيرة التي نظمت برعاية الأمم المتحدة في جنيف في سبتمبر (أيلول) 2018 قد فشلت، بسبب خداع المتمردين وزعمهم بعدم حصولهم على تطمينات بإمكان العودة إلى صنعاء.

وعرض “غريفيث” قبل أيام أن يرافق المتمردين في الطائرة الشهر المقبل.