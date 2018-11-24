صحيفة الخليج الالكترونية أعلن مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أن غدًا سيشهد تدشين الربط الإلكتروني بين وزارتي التعليم والصحة. وقال العصيمي، عبر حسابه الرسمي في تويتر: ”غدًا الأحد الساعة الثامنة والنصف صباحًا بمقر وزارة التعليم، وزير التعليم ووزير الصحة يدشنان الربط الإلكتروني بين الوزارتين ويوقعان اتفاقيات تعاون”.

شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. تدشين الربط الإلكتروني بين #التعليم و #الصحة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .