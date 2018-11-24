شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الهلال والنصر الأبرز.. "جوجل" يكشف ما بحث عنه السعوديون والان مع التفاصيل

أعلنت شركة جوجل عن أكثر الكلمات التي بحث عنها السعوديون على محرك البحث، اليوم السبت، وتلك النتائج البحثية متعلقة بما شغل المصريون خلال الساعات الماضية.

وفيما يلي يقدم "السعودية 365" أبرز الموضوعات التي بحث عنها السعوديون في محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، مصحوبة بآخر الأنباء التي تداولت عن تلك الموضوعات.

سد وادي الليث

تسبب سيل وادي الليث، عصر أمس الجمعة، في انهيار جزء من السد الاحترازي الترابي وهو ما يسمى بسد

وادي الليث شرق المحافظة، وذلك بسبب قوة اندفاع المياه وعدم تحمل السد الاحترازي لكميات المياه المتدفقة.

وأكدت مصادر لموقع"سبق" أن السيول تجري في مجراها الطبيعي ولا يوجد ما يدعو للقلق، ولله الحمد.

من جهة أخرى قامت بلدية الليث بوضع عقوم ترابية على مدخل المحافظة، وذلك كحواجز احترازية لمنع السيول المنقولة من وادي الليث من الدخول إلى داخل المحافظة.

وعلمت المصادر أن بعض السيول وصلت للمحافظة من الجهة الشمالية لها في طريقها لبحر الليث، ولم تدخل المحافظة.

يذكر أن "سد وادي الليث" هو عبارة عن سد احترازي ترابي فقط، ولم يتم إنشاء السد الحقيقي لمنع السيول حتى الآن، كما أن وزارة المياه لم تستلم المشروع رسميّاً حتى اليوم، رغم أنه مضى أكثر من ١٨ عاماً” على البدء في إنشاء السد.

مباريات الهلال

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي نظيره الهلال على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الفيصلي 16 مرة من قبل في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الزعيم في الفوز بـ13 مباراة، وخيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات، ولم يستطع العنابي تحقيق أي فوز على الأزرق حتى الآن.

وشهدت مباريات الهلال والفيصلي في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين تسجيل 45 هدفًا، 36 هدفًا لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، مقابل 9 أهداف فقط للاعبي العنابي.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة، فيما يقع الفيصلي في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

مباريات النصر

أثبت اللاعب أحمد موسى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أنه أبرز صفقة نجحت إدارة العالمي في إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة أنه عنصر فعال في مباريات النصر في الموسم الجاري.

وخلال لقاء النصر والشباب بالأمس في الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجح موسى في إحراز هدف الفوز الوحيد للعالمي، حيث نجح العالمي خلال مباريات النصر الأخيرة في بطولة الدوري في تحقيق الفوز في آخر جولتين وحصد الست نقاط كاملة.

محمد دحلان

ذكرت وسائل إعلام دولية، أن النائب محمد دحلان، أصيب مساء الأربعاء، في حادث سير في دبي.

وقالت وكالة رويترز، إن القيادي محمد دحلان أصيب بجراح حرجة، بحادث سير بشارع الرقة بمنطقة ديرة في دبي.

وأوضحت أنه يوجد معلومات تتحدث عن إصابته بكسور في الرقبة والظهر والدماغ.

بدوره، نفى مدير مكتب دحلان، غسان جاد الله، المعلومات التي تتحدث عن إصابة دحلان.

وقال جاد الله في تغريده له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "لمطلقي الشائعات الكاذبة في رام الله، لهؤلاء الذين آذاهم وأزعجهم حشد جماهيرنا الوفية أمس، قائدنا بخير، وقاعد بيلعب رياضة".

ونشر جاد الله صورة للقيادي دحلان وهي يمارس الرياضة داخل إحدى الأندية، ولم تظهر الصورة وجود أي مشاكل صحية له.