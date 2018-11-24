شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأرصاد الجوية لطقس السعودية.. هل تشهد المملكة سيول؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

أصدرت الأرصاد الجوية عدد من التوقعات بشأن حالة الطقس في المملكة العربية السعودية خلال الساعات المقبلة، من أجل استعداد المواطنين لأية سيول أو طوارئ قد تشهدها المملكة في الساعات المقبلة.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الشرقية، الباحة، عسير، جازان)، ويتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 18 – 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 18 – 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وقالت الهيئة إن منطقة مكة معرضة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول، موضحةً أن الحالة تستمر من الحادية عشرة والنصف ظهرًا وتستمر حتى الرابعة بعد العصر.

ولفتت إلى تكوُّن سحب رعدية ممطرة تصحبها رياح نشطة قد تثير الأتربة والغبار على منطقة الباحة تشمل محافظات بلجرشي والمندق والمخواة، والأجزاء المجاورة لها، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة العاشرة مساءً.

و طمأن خبير الطقس رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، علي الحربي؛ أهالي محافظة الليث، بأن الحالة الجوية خلال هذا اليوم السبت لا تدعو للقلق، مشيراً إلى أن التقلبات الجوية في طريقها إلى الشرق نواحي وسط المملكة وشرقها وشمال شرقها، بينما تقل فرص هطول الأمطار على السواحل الغربية وتكون خفيفة إلى متوسطة.

وقال "الحربي"؛ لـ"سبق"، حول الحالة الجوية المرتقبة لهذا اليوم على محافظة الليث التي غرقت مساء أمس، من جرّاء السيول المنقولة: بحسب آخر تحديثات النماذج العددية، فإن المنخفض الجوي سيبدأ بالرحيل شرقاً وتزداد مع تحركه إلى الشرق حالة عدم الاستقرار الجوي نواحي وسط المملكة وشرقها وشمال شرقها، بينما تقل فرص هطول الأمطار على السواحل الغربية، وتكون خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف: ربما تكون هناك بعض النشوءات الممطرة والمتفرقة خلال ما بقي من نهار اليوم حتى المساء على ساحل الليث وشماله وشماله الشرقي، ولكن ستكون في أغلبها أمطار متوسطة إلى خفيفة.

وتابع بالقول: الأمور مطمئنة ولا تستدعي القلق، وبدأت الحالة الجوية تتجاوز المنطقة الغربية بشكل عام بما فيها "جدة والليث" وجبالها.

وأكّد "الحربي"؛ أن رحيل المنخفض على هذا النحو يجعل وسط المملكة والمنطقة الشرقية والشمالية الشرقية والكويت تحت نطاق الغزارة.

وبخصوص مناطق جدة ومكة والليث وجبال هذه المناطق، قال "الحربي": التفاعل الجوي بدأ بالضعف وإذا كانت هناك نشوءات ممطرة على سواحل الليث أو جبالها فإنها في الأغلب ستكون خفيفة إلى متوسطة.