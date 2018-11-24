شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه بهطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان والان مع التفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على محافظتي الطائف وميسان والهدا والشفا وبني سعد ونمره والاجزاء المجاورة وتمتد الى العاصمة المقدسة, مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى العاشرة مساءً .

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمحافظات جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص بعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدة بضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من

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