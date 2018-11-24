شكرا لقرائتكم خبر عن ” الأرصاد ” تحذر من هطول أمطار رعدية على الرياض والان مع التفاصيل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد أهالي منطقة الرياض ويشمل ” الدوادمي، المجمعة، رماح الزلفي، الخرج، عفيف، شقراء ” والأجزاء المجاورة لها، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.
وأوضحت ” الأرصاد ” أن الحالة ستبدأ اليوم السبت الموافق 24/11/2018 بدءً من الساعة 18.00 إلى الساعة 12.00 من يوم الأحد الموافق 25/11/2018.
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