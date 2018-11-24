شكرا لقرائتكم خبر عن الأسود والنمور في خطر والان مع التفاصيل

حذر تقرير حديث من تعرض الأسود والنمور ضمن خمسة أنواع أخرى شهيرة من الحيوانات ، للإنقراض التام خلال بضع سنوات بسبب ما تتعرض له من إنتهاكات بشرية ومخاطر بيئية .

ووفقاً لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية فإن .إناث الأسود تقاتل من أجل البقاء على قيد الحياة حيث تحمي صغارها من خطر الضباع والأسود الذكور التي تقتل الأشبال .

الجدير بالذكر أنه تم نفوق 200 ألف أسد قبل قرن من الآن حيث تواجه الاسود هجوما من البشر والبيئة على عديد من الجبهات .