شكرا لقرائتكم خبر عن كيت ميدلتون تنتهك التقاليد الملكية بسبب شعرها والان مع التفاصيل
كشف فيلم وثائقي للصحفي آشلي بيرسون عن العلاقات بعائلة دوق ” كامبردج ” ، أن كيت ميدلتون حاولت في يوم زفافها من الأمير ويليام انتهاك تقاليد الملكة إليزابيث الثانية.
حيث طلب ممثلو العائلة المالكة من ” ميدلتون ” أن تجمع شعرها في تسريحة عالية لأجل الاحتفال الرسمي للزواج، إلا أن الدوقة لن ترغب بذلك؛ لأنها وخطيبها يحبان شعرها مسدولاً.
وفي النهاية تم التوصل لحل الوسط، حيث وافقت ” كيت ” على رفع جزء من شعرها تاركة الجزء الآخر مسدولاً.
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