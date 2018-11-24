شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسبب مستحضر «دايكلوفيناك» جلطة؟.. «الغذاء والدواء» توضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن تسبُّب مستحضر دايكلوفيناك الذي يباع بأسماء تجارية عدة منها: “فولتارين”، و”ديكلون” وغيرها، في حدوث جلطة لمستخدميه من المرضى.
وقالت الهيئة: إن التأثيرات السلبية للمستحضر تعد من الأعراض الجانبية النادرة جداً؛ إذ قد تصيب أقل من ١ من كل ١٠ آلاف مريض، خصوصاً لمن لديهم احتمالية عالية للإصابة بأمراض القلب ومنهم: مرضى السكر، والضغط، والكوليسترول، والمدخنون.
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