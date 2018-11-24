شكرا لقرائتكم خبر عن عبث وتخريب بمتنزهات الدرب بجازان.. ورئيس البلدية يتوعد المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

دعا رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس محمد بن محسن خرمي، أهالي المحافظة للتعاون مع البلدية لمواجهة ظاهرة السرقات والعبث والتخريب التي تتعرض لها مرافق البلدية.

يأتي ذلك مع استمرار تعرض الحدائق والمتنزهات بمحافظة الدرب إلى أيادي العبث المتعمد والتخريب والسرقات.

وأوضح رئيس بلدية الدرب، أن الحدائق العامة والمسطحات الخضراء ولمبات الإنارة ومضخات المياه، وكذلك دورات المياه العمومية تتعرض باستمرار لعبث المراهقين، مضيفاً أن مشكلة السرقة والتخريب تطال الإنارة الموضوعة في الدوارات وفي الحدائق والمجسمات الجمالية، معتبراً أن السبب هو غياب الوعي والرقابة والنصح والتوجيه لهؤلاء المراهقين، بحسب “الوطن”.

وأشار الخرمي إلى أن «ظاهرة العبث بالمرافق العامة من الظواهر التي باتت مرئية للجميع، فالكل يطالب بأن يجد كل المرافق سليمة ليستفيد منها جميع أفراد المجتمع، فالعبث بالمرافق العامة يؤدي إلى تشويه المنظر العام الجماعي لأي مرفق تصله أيادي المراهقين، وقد وجدت هذه الظاهرة بشكل واضح في الحديقة المقابلة للمعهد المهني بالدرب وحديقة منشبه وممشى الفن بحديقة المملكة وكذلك مجسم الرؤية الذي أخذ جهداً كبيراً في إنشائه ولكنه لم يسلم من التخريب والعبث».

وشدد الخرمي على ضرورة استمرار وتكثيف تعاون الجهات الأمنية بالدرب مع جهة الرقابة بالبلدية للحد من ظاهرة السرقات والتخريب في المرافق العامة، مطالباً الجهات المعنية وأولياء الأمور وجميع المتنزهين بمتابعة أبنائهم ونهيهم عن هذه التصرفات والإبلاغ عن أي مخالف عن طريق الرقم الموحد للبلاغات بأمانة المنطقة 940، كذلك عدم الوقوف على المسطحات الخضراء وعدم إشعال النار عليها ما يؤدي إلى تلفها، مؤكداً أن البلدية لن تتهاون في ضبط أي عابث وتطبيق الأنظمة والتعليمات عليه.