انت الان تتابع تفاصيل خبر تركيا: أبلغنا واشنطن انزعاجنا من إنشاء نقاط مراقبة شمالي سوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 24 نوفنبر 2018 04:42 مساءً - أعلنت تركيا أنها أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية انزعاجها من إنشاء نقاط مراقبة شمالي سوريا، وأن هذه الخطوة ستزيد من تعقيد الوضع المعقّد أصلاً في المنطقة.

جاء ذلك على لسان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، السبت، قال فيه: "أبلغنا نظراءنا العسكريين والمدنيين الأمريكيين مراراً انزعاجنا من مسألة إنشاء نقاط مراقبة شمالي سوريا".

وأضاف: إن "القوات المسلّحة التركية ستتّخذ التدابير اللازمة ضد أي مخاطر أو تهديدات قد تأتي من خارج الحدود".

وأشار الوزير التركي إلى أنه "بحث مع رئيس الأركان الأمريكي، جوزيف دانفورد، مسألة إنشاء واشنطن نقاط مراقبة شمالي سوريا، على هامش منتدى هاليفاكس للأمن الدولي، الذي عُقد الأسبوع الماضي بكندا".

وقال بهذا الخصوص: "لقد أعربنا عن احتمال تشكّل موقف سلبي كبير في بلادنا حيال نقاط المراقبة التي ستُقام على الحدود السورية من قبل العسكريين الأمريكيين، واحتمال أن يتم فهم إنشاء هذه النقاط على أنها مساعٍ لحماية إرهاربيي تنظيم "ي ب ك" (قوات سوريا الديمقراطية)".

وتابع أكار: "نتطلّع من حلفائنا الأمريكيين لأن يقطعوا علاقاتهم بشكل فوري مع إرهابيي (ي ب ك) الذين لا يختلفون شيئاً عن منظمة "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية".

وكان وزير الدفاع الأمريكي، جميس ماتيس، أعلن، الأربعاء الماضي، اعتزام بلاده إقامة نقاط مراقبة في عدة مناطق على طول الحدود الشمالية لسوريا.