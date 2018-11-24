انت الان تتابع تفاصيل خبر مسلحون يختطفون 15 فتاة في النيجر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 24 نوفنبر 2018 04:42 مساءً - أعلن مسؤول في النيجر، اليوم السبت، أن مسلحين يشتبه أنهم من جماعة "بوكو حرام" خطفوا 15 فتاة أثناء الليل جنوب شرقي البلاد.

وقال بوكار ماني أورثي، رئيس بلدية تومور التي تقع في منطقة ديفا قرب الحدود مع نيجيريا: "إن حوالي 50 مسلحاً مجهولاً خطفوا الفتيات في قرية تقع على بعد 9 كيلومترات من وسط البلدة".

وكان مهاجمون يشتبه بأنهم من جماعة "بوكو حرام" قتلوا 8 أشخاص يعملون في شركة "فوراكو" الفرنسية للحفر، في هجوم الخميس الماضي على موقع تحفر فيه الشركة بئراً في تومور.

يشار إلى أن "بوكو حرام" أعلنت مسؤوليتها خلال 2016 عن اختطاف أكثر من 100 فتاة خلال هجوم على مدرسة في ولاية يوبي النيجرية.

وأودى العنف بحياة آلاف المدنيين وأجبر الملايين على ترك منازلهم في منطقة حوض بحيرة تشاد.

ووثقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اختطاف الجماعة المصنفة إرهابية عالمياً أكثر من 1000 طفل في نيجيريا منذ عام 2013.

وتنشط جماعة "بوكو حرام" في شمال شرق نيجيريا، وهي تعارض النموذج الغربي في التعليم، وتسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد.